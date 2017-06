Tite confirma seleção com 8 mudanças e cobra desempenho diante da Austrália

VITOR PAJARO MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Mais do que analisar o que os jogadores fazem por seus times, o técnico Tite quer saber o que eles são capazes de fazer com a camisa da seleção brasileira. Foi pensando nisso que o treinador resolveu fazer oito alterações na equipe para o duelo desta terça-feira (13) diante da Austrália, em Melbourne. Vencer os donos da casa é importantes, mas mais do que isso: Tite quer vencer jogando bem. "A prioridade é uma só. Não existem duas prioridades. A prioridade é desempenho. Sabe o motivo? Porque com desempenho e resultado eu gero confiança, possibilidade de evolução. Se eu encontrar só o resultado sem desempenho, eu vou perder ali na frente. Eu não gero confiança no atleta, não gero espírito de equipe. O atleta sabe quando não joga bem. Eu sinto esse cheiro no vestiário", explicou, nesta segunda-feira, o treinador após a última atividade da seleção no Lakeside Stadium. Tite lembrou que terá pela frente apenas mais nove jogos, entre Eliminatórias e amistosos, antes da convocação para a Copa do Mundo. Por isso, enxerga o amistoso contra a Austrália o momento certo para fazer testes, uma vez que a vaga no Mundial já está garantida. "Esse é o momento. Depois quando vai chegando próximo, essa possibilidade fica mais diminuída. Agora é o momento que eu posso executar. Lá, eu vou estar no ritmo, um processo de lapidar, de definir, com poucas variações, agora é o momento". Assim, o Brasil de Tite encara a Austrália com Diego Alves, Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Alex Sandro; David Luiz, Paulinho, Giuliano, Philippe Coutinho, Douglas Costa e Diego Souza. Rodriguinho, Jemerson e Taison, que não foram titulares diante da Argentina, também devem ser testados durante o duelo contra os australianos. "É muito desafiador ser justo, mas um item que eu peguei e coloquei para determinar essa escalação foi o senso de justiça. Eu penso: cara se eu for para casa e não der oportunidade para jogar, que sentimento eu enquanto técnico tenho?", falou. A partida entre Brasil e Austrália acontece nesta terça-feira (13) e terá transmissão, em vídeo, do UOL a partir das 7h (de Brasília).