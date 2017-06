Diretor da Williams elogia Stroll e diz que ele dirigiu como vencedor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lance Stroll saiu da pista carregado pela torcida do Canadá. Pela euforia, muitos pensariam que o piloto havia vencido o GP de Montreal. Mas a vibração ocorreu porque Stroll conseguiu seus primeiros pontos na Fórmula 1, justamente dentro de seu país. O nono lugar de Stroll foi celebrado pela Williams. O diretor da escuderia, Paddy Lowe, declarou que o piloto dirigiu como um vencedor. Stroll ultrapassou Fernando Alonso e Nico Hulkenberg. “A maneira como ele conduziu é uma vitória na corrida”, disse Lowe, lembrando que Stroll largou em 17º. “Foi apenas o nono, mas sentimos como uma vitória porque sabemos o quanto é difícil a introdução de um jovem em um esporte como esse”, complementou o diretor. Atual campeão da F-3, Stroll foi levado diretamente para a Fórmula 1. Até então, a melhor performance do jovem de 18 anos no ano havia sido o 11º lugar na Rússia. Nas outras etapas, o piloto da Williams não completou as provas. A prova no Canadá foi vencida de ponta a ponta por Lewis Hamilton.