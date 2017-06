Real Madrid já definiu substituto de Pepe, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a saída de Pepe, o Real Madrid já se movimentou no mercado e definiu o substituto para o zagueiro. O jovem de 20 anos Jesús Vallejo, que está emprestado ao Eintracht Frankfurt, deverá retornar ao clube merengue. A informação é do jornal espanhol "Marca". Na primeira metade da temporada, Vallejo se tornou uma das surpresas do Campeonato Alemão. Ele acabou lesionado e teve que se afastar em fevereiro. Apesar disso, o zagueiro voltou a tempo da final da Copa da Alemanha. Ainda segundo a publicação da Espanha, o contato entre Vallejo e os técnicos do Real Madri é constante. Os treinadores merengues orientam, mesmo que de longe, o jovem jogador a melhorar a técnica e movimentos defensivos.