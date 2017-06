Jonas Pessalli, ex-Grêmio, morre em acidente de trânsito

NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Jonas Pessalli morreu nesta segunda-feira (12), por volta das 3h30, após acidente automobilístico, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. O carro que Pessalli guiava atingiu um poste. O impacto, no lado esquerdo do Audi, foi tão forte que arrancou o poste e uma placa de sinalização. Pessalli morreu na hora. Um amigo que também estava no veículo não sofreu ferimentos.

Pessalli tinha 26 anos. Ele retornava de uma festa de aniversário. O corpo ficou preso às ferragens. A equipe de resgate levou pelo menos três horas para retirar Pessalli. A energia da região teve de ser cortada por algumas horas.

Pessalli foi formado no Grêmio. No início do ano, o atleta foi contratado pelo Paraná Clube, mas não vinha sendo aproveitado pela equipe. O meia também defendeu o Barueri, o VLF e o Angers, ambos da França. Pessalli deixa três filhos.

Pessalli se destacou na base do Grêmio. Em 2010, ele era visto como o prodígio da base e substituto do meia Douglas no profissional. Mas Pessalli passou pelo clube sem ter a possibilidade de uma boa sequência no time principal. Foram apenas seis partidas no time gremista, um total de 306 minutos em campo vestindo azul branco e preto. Pouco para quem foi goleador e conquistou uma longa lista de títulos nas categorias de base. Depois de um curto período no Grêmio Barueri, a solução foi buscar carreira no exterior, defendendo times pequenos da França.