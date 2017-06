Neymar é o jogador mais valioso do planeta, diz grupo de estudo suíço

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar é considerado o jogador mais valioso do mundo. A conclusão foi feita pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte, na Suíça. Para se chegar a essa decisão, o grupo de estudo levou em consideração a idade, o potencial de mercado, o clube que o atleta defende, e informações dos contratos em vigência. Neymar tem valor de mercado de 207 milhões de euros (R$ 761 milhões). O meia Delle Alli, do Tottenham é o segundo com maior valor estipulado: 155 milhões de euros (R$ 570 milhões). O atacante Harry Kane, Também do Tottenham, aparece em 3º (153,6 milhões de euros, R$ 565 milhões). Pesaram em favor dos dois atletas do Tottenham o fato de eles atuarem na Premier League, a liga nacional mais valorizada da Europa. Líder do ranking no ano passado, Lionel Messi caiu para quarto. Antoine Griezmann aparece em quinto, com Luis Suárez, em sexto. Cristiano Ronaldo aparece em 11º lugar. OUTROS BRASILEIROS Fabinho (Monaco) aparece como o 55º jogador com maior valor de mercado (60,2 milhões de euros); Marquinhos (PSG) é o 61º da lista; Douglas Costa (Bayern) aparece em 83º, e Willian (Chelsea), em 84º do ranking.