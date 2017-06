Livro 'Bernadet 80' será lançado amanhã em Curitiba

(foto: Divulgação)

Para marcar os 80 anos de Jean-Claude Bernardet, a Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e a editora Paco lançam em curitiba no próximo dia 13/06, às 16h no SESC Paço da Liberdade, “Bernardet 80: Impacto e influência no cinema brasileiro”. O lançamento faz parte da programação do Festival Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba.

O livro propõe a retomada de suas reflexões pela voz de críticos, pesquisadores e cineastas diretamente influenciados por este que é o mais longevo teórico do cinema brasileiro.

Desde a década de 1960 Bernardet dialoga ininterruptamente com as principais vertentes do cinema nacional, seja nos 20 livros publicados ou nos quase mil artigos e ensaios para jornais e revistas. A publicação, organizada pelos críticos Ivonete Pinto e Orlando Margarido, demonstra as ramificações desta influência através de artigos escritos por nomes ligados à realização (roteiristas, diretores), à academia (ex-alunos hoje exercendo a docência, a pesquisa e a crítica) e pesquisadores (teóricos no Brasil e no exterior).

Conforme os organizadores, o livro utiliza o termo “impacto”, que remete à ideia do choque de uma molécula contra outra, gerando uma terceira, para ilustrar o que acontece com o pensamento de Bernardet, sempre inovador, não raro polêmico. A produção do professor, teórico, crítico, roteirista, diretor e ator é analisada por 15 autores: Arthur Autran, Cristiano Burlan, Daniel Feix, Ismail Xavier, Ivonete Pinto, Kiko Goifman, Lúcia Nagib, Luciana Corrêa de Araújo, Luiz Zanin Oricchio, Maria do Socorro Carvalho, Mateus Araújo, Orlando Margarido, Roberto Moreira, Rubens Rewald e Tata Amaral. Cacá Diegues assina o prefácio, José Geraldo Couto e Paulo Henrique Silva escrevem os textos de apresentação. A capa de Renato Cabral, com fotos de Júnior Araújo, remete ao perfil multifacetado de Bernardet.

Serviço:

Lançamento do livro “Bernardet 80: Impacto e influência no cinema brasileiro”, em sessão de autógrafos com a presença dos autores.

Onde: Sesc Paço da Liberdade, Praça Generoso Marques

Quando: Dia 13/04, 16h