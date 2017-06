Cabify dá chocolate e desconto em corridas neste Dia dos Namorados

(foto: Divulgação)

A Cabify, plataforma espanhola de soluções para mobilidade urbana, vai deixar o Dia dos Namorados dos curitibanos ainda mais romântico e saboroso. Em parceria com a Lacta, durante os dias 12 e 13 de junho, alguns carros da Cabify em Curitiba vão distribuir caixas do Lacta Mix Oreo, uma combinação perfeita entre os chocolates Laka Oreo, Lacta Oreo e Bis Oreo. A distribuição dos chocolates será feita ao longo do dia enquanto durarem os estoques.

A Cabify também oferecerá 50% de desconto com o código OIMOZAO, válido para até 2 corridas feitas na capital paranaense durante o dia 12 de junho, das 7h às 20h59, com desconto máximo de R$15. O código não é aplicável a contas corporativas.

“A distribuição de chocolates Lacta Mix Oreo no Dia dos Namorados faz parte da nossa comemoração de um ano da Cabify no Brasil. Ao trazer parcerias como essa, queremos oferecer aos nossos usuários experiências ainda mais especiais. Nosso maior foco é a qualidade do nosso serviço e a satisfação de nossos clientes”, afirma Thais Cunha, General Manager da Cabify em Curitiba.

A plataforma destaca-se pelo rígido processo de seleção dos motoristas parceiros, que inclui exames psicotécnicos e toxicológicos, e a exigência de carros novos, com ano a partir de 2012. Para garantir a qualidade de seu serviço, a Cabify realiza palestra informativa com seus novos motoristas parceiros, onde orienta a respeito de legislação, direção segura e técnicas de atendimento, para garantir que os usuários tenham a melhor experiência possível ao se deslocarem de um ponto a outro com a plataforma. Já no quesito segurança a Cabify também se posiciona de maneira forte ao aceitar pagamentos apenas por meio de cartão de crédito e PayPal.

Além de Curitiba, onde está presente desde março deste ano, a Cabify opera em sete cidades do Estado de São Paulo - São Paulo, Campinas, Santos, São Vicente, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André - e também em outras quatro capitais - Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Belo Horizonte (Minas Gerais), Brasília (Distrito Federal) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul).