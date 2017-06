PM recupera 12 carros e prende 10 pessoas durante ação em Clevelândia

(foto: Divulgação/PM-PR)

O 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), pertencente ao 5º Comando Regional da PM (5º CRPM), recuperou 12 carros roubados e prendeu 10 pessoas em uma única ação na cidade de Clevelândia (PR), no Sudoeste do estado. A ocorrência foi na quinta-feira (08/06), após uma denúncia. Todos os veículos eram originários do Rio Grande do Sul.

Por volta de 10 horas, o 3º BPM foi informado de que uma Hyundai HB20 roubado em Porto Alegre no último dia 3 estaria sendo rastreado e a localização apontava para a rua Major Sansão Carneiro, no centro de Clevelândia. Uma equipe foi até o endereço e avistou o carro numa garagem, além de um CrossFox, de cor preta, estacionado no lado externo do imóvel.

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.