Polícia Militar intensifica o policiamento na Grande Curitiba e Litoral

(foto: Divulgação/PM-PR)

O 6º Comando Regional da PM (6º CRPM) deflagrou nesta segunda-feira (12/06) uma operação nos 16 municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e do Litoral do estado para inibir casos de roubos e furtos a pedestres e estabelecimentos comerciais. A ação tem o envolvimento dos quatro batalhões pertencentes ao 6º CRPM, principalmente nos locais com maior incidência criminal. Os trabalhos são por conta da maior circulação de dinheiro proveniente dos saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) liberados a partir do último final de semana. O lançamento da operação foi na sede do 17º Batalhão, em São José dos Pinhais.



“Estamos desenvolvendo atividades para combater a criminalidade e proporcionar mais segurança à população tanto nas áreas residenciais quanto nas áreas comerciais. Devido a mais uma etapa de liberação dos saques de contas inativas do FGTS e o aumento na circulação de dinheiro, montamos essa operação para redução dos crimes de furto e roubo”, disse o Comandante do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), coronel Chehade Elias Geha.



A atuação das equipes policiais será por meio de patrulhamento a pé e motorizado, patrulhamento ostensivo e de equipes à paisana, bem como bloqueios de trânsito e operações de saturação nas áreas mais sensíveis dos municípios a fim de localizar drogas, armas de fogo e outros produtos ilícitos, bem como pessoas foragidas da justiça e veículos com alerta de roubo ou furto.



Também haverá a utilização de módulos móveis em locais estratégicos com policiamento fixo, favorecendo o contato com cidadãos que queriam repassar informações e denúncias de pessoas mal intencionadas que possam estar circulando na região. Nesses casos, as pessoas devem repassar o máximo de detalhes e informações que auxiliem na identificação e localização de possíveis suspeitos a uma equipe pessoalmente ou pelo telefone 190.



A operação envolve integrantes das Rondas Ostensivas Tático Móveis (ROTAMs), das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAMs), dos Serviços Velados e das Radiopatrulhas (RPAs) do 9º Batalhão (todos os municípios do Litoral), 17º Batalhão (zona sul da Região Metropolitana), 22º Batalhão (zona norte da Região Metropolitana) e Batalhão de Polícia de Guarda (Piraquara). Além disso, há previsão de aplicação de uma aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).





LITORAL

Nos municípios litorâneos, atendidos pelo 9º Batalhão, os militares estaduais atuam nos principais eixos comerciais e residenciais, inclusive com apoio da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) em Guaratuba (PR) na fiscalização e vistoria aos estabelecimentos comerciais que possam estar com irregularidades.