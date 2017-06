Empresa de Curitiba cria coxinha em forma de coração para Dia dos Namorados

(foto: Facebook)

A mesma criadora do ovo de Páscoa de Coxinha e do bolo de Coxinha em Curitiba agora inventou a coxinha em forma de coração para presentear no Dia dos Namorados, comemorado nesta segunda-feira (12). O mimo sai por R$ 15 e há opções nos sabores frango, frango com catupiry, frango com Cheddar e frango com requeijão. A boa notícia é que a Fátima Salgados ainda aceita encomendas para esta segunda-feira.

Guilherme Edmundo de Almeida, da Fátima Salgados, explica que a ideia de fazer coxinhas em diferentes formatos surgiu quando uma cliente pediu um bolo de coxinha. "Uma cliente pediu um bolo de coxinha. A gente nunca tinha feito, acertamos e fez sucesso. Depois mudamos o formato de novo para a Páscoa, como ovo de coxinha. Agora, pensamos em um coração e deu certo", conta Almeida. Os planos da empresa não param por aí. A equipe já trabalha em novas ideias, como para o Dia do Amigo, comemorado em 20 de julho. "O recheio é sempre o mesmo, porque é marca da coxinha, nós pensamos em mudar a apresentação, porque a coxinha, como um chocolate, é um presente", conta ele. "Percebemos isso na reação dos clientes. Estamos mudando os hábitos".

Encomendas

41-997941742 ou 998238749

https://www.facebook.com/fatimasalgadoscuritiba