Com inverno, flores mais resistentes ao frio chegam ao canteiros de Curitiba

(foto: SMCS)

Por trás da aparência delicada e das cores que chamam a atenção até do mais apressado pedestre, está uma força capaz de suportar a pior das geadas de uma gelada manhã curitibana. As flores de inverno, conhecidas pela resistência, já começam a fazer parte da paisagem urbana.

As cravinas vermelhas e os amores-perfeitos tomaram a Praça Tiradentes, no Centro da cidade. A Praça Santos Andrade, o Relógio das Flores e o canteiro da Rua XV de Novembro também já estão preparados e floridos para a estação mais fria do ano. Assim como a Avenida Manoel Ribas, tradicional caminho para Santa Felicidade, e o Parque Tanguá.

O Departamento de Produção Vegetal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, segue com a produção que chega a 150 mil unidades de mudas por mês para abastecer os parques, praças e canteiros em Curitiba. Alguns locais terão as flores trocadas apenas no próximo mês, como é o caso dos bosques Alemão e do Papa e dos parques Tingui e Barigui.

Assim como as espécies de verão, as flores de inverno, que ainda incluem as bocas-de-leão, são trocadas a cada três meses.

Jardim Botânico

Nesta semana, as equipes começaram a plantar também 120 mil flores de inverno nos canteiros do Jardim Botânico. No espaço destinado à pesquisa das espécies vegetais, os visitantes poderão contemplar amores-perfeitos e miniamores-perfeitos, predominantemente nas cores amarela e azul.

A expectativa é que a troca seja concluída em cerca de duas semanas. Até lá, partes dos canteiros podem ficar sem flores em razão da preparação do solo.