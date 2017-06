Homem usa fita isolante para tentar enganar a polícia em Curitiba

Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

12/06/17 às 14:35 - Atualizado às 14:39 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu um homem na manhã de segunda-feira (12) com um veículo roubado em Curitiba. A abordagem se deu após os agentes observarem a presença de fita isolante nas placas do carro, e após consultas, verificaram se tratar de um veículo roubado, no domingo (11), por volta das 18h. Ele foi preso por receptação.

Na manhã de segunda-feira (12), por volta das 10h30, agentes da PRF, em deslocamento pela BR-116, no Acesso Norte, em Curitiba, verificaram que um veículo Ford Fiesta estava utilizando fita isolante nas duas placas, com o intuito de dificultar fiscalizações de trânsito.

