Biblioteca recebe exposição com fotos de cafés argentinos

(foto: SMCS)

A Biblioteca Pública do Paraná inaugura nesta quarta-feira (14), a partir das 17h, a mostra “Buenos Bares”, do fotógrafo Carlos Dominguez. A exposição é composta por 34 imagens digitais de cafés e outros estabelecimentos culturalmente importantes de Buenos Aires, na Argentina. O evento conta ainda com apresentação do bandeonista e compositor argentino Alejandro Di Núbila. A entrada é gratuita.



Os cafés portenhos — que muitas vezes também incluem serviços de bar e bilhar — fazem parte da cultura e da rotina dos argentinos. Muitos desses locais, que se destacam pelo design arquitetônico, foram reconhecidos como patrimônio cultural pela prefeitura local e ganharam a designação de “Bares Notáveis”. Foi desse circuito que Dominguez partiu para realizar seu trabalho.



Nascido em um bar e restaurante de Curitiba nos anos 1950, o fotógrafo é filho de imigrantes espanhóis e tem familiares portenhos, que conheceu apenas aos 12 anos de idade. “Essa ligação afetiva entre a história da minha família e a trajetória profissional de meu pai, que era dono do restaurante Universal, no centro de Curitiba, foi determinante para eu iniciar esse trabalho”, diz Dominguez.



No começo de maio, parte da mostra “Buenos Bares” foi inaugurada — e ainda segue em cartaz — na capital argentina. As imagens focam a atmosfera, a arquitetura externa e interna, o mobiliário de época, os adornos, a gastronomia, os frequentadores e os atendentes dos cafés.



Engenheiro civil de formação, Dominguez faz trabalhos autorais de fotografia há mais de 20 anos. A maioria de seus ensaios retrata viagens a grandes cidades do mundo, como Paris e Montevidéu.



SERVIÇO: Exposição fotográfica “Buenos Bares”, de Carlos Dominguez.



Apresentação do bandeonista Alejandro Di Núbila.



Abertura: 14 (quarta-feira).



Horário: 17h.



Até 31 de julho.



Hall Térreo da Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133 / Curitiba)



Entrada franca.