KPMG seleciona trainees de alta performance em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

12/06/17 às 15:19 - Atualizado às 15:20 Redação Bem Paraná com assessoria

A KPMG no Brasil está com inscrições abertas, até o dia 15 de junho, para os programas de trainees GenExt Audit Industries e GenExt Advisory 2017 nas áreas de auditoria e consultoria. São 250 vagas em todo o país, em 22 cidades. Na região sul, há oportunidades para Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Londrina e Joinville.

O processo seletivo busca jovens adeptos à tecnologia e com raciocínio lógico apurado. Para participar o candidato deve cursar a partir do 4º semestre ou ser formado nos cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Matemática, Engenharias, Física, Estatística e cursos voltados para tecnologia.

Perfil do Candidato

O programa GenExt busca pessoas extraordinárias e de alta performance, que desejam iniciar a carreira com experiências diferenciadas e obter rápido desenvolvimento profissional.

“O programa da KPMG oferece a oportunidade do candidato aprender muito e, para isso, é fundamental que ele busque conhecimento e tenha potencial para a inovação”, analisa o sócio de Gestão de Pessoas, Performance e Cultura da KPMG no Brasil, Marcelo de Lucca.

A seleção conta com triagem de perfil, games de habilidades e competências, testes on-line, etapa presencial e entrevista final com sócio responsável pela área de atuação. A admissão ocorrerá em setembro de 2017.

“O currículo do candidato será analisado independente da área de atuação e, posteriormente, será redirecionado a vaga que melhor se encaixa no perfil. Em ambos os programas o selecionado desenvolverá a capacidade de tomar decisões estratégicas e desenvolver projetos com rapidez e eficácia”, completa.

A contratação será pelo regime CLT, com remuneração compatível ao mercado, pacote de benefícios com vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica, academia, reembolso de parte da graduação e subsídio de idiomas e participação nos lucros.

Programas

O GenExt Audit Industries é voltado para profissionais que desejam trabalhar para indústrias de bens de consumo, serviços e varejo. O selecionado terá que cumprir e estruturar planos de auditoria que identifiquem a vulnerabilidade dentro da empresa. Já GenExt Advisory irá desenvolver projetos de empresa, os quais englobam planejamento estratégico, riscos e compliance, fusões e aquisições, governança corporativa, entre outros.

Informações

Nome do programa: GenExt Audit Industries e GenExt Advisory

Vagas: Todos os escritórios do Brasil

Data limite para inscrição: 15 de junho de 2017

Inscrições: http://www.mundokpmg.com.br/