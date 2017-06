Cineasta tailandesa chega a Curitiba para o Olhar de Cinema

(foto: Reprodução)

Anocha Suwichakornpong chegou no ultimo sábado (10) em curitiba para participar do 6º Olhar de Cinema de Curitiba. Essa é a primeira visita da premiada cineasta tailandesa ao Brasil.

Tema de da mostra Foco, Anocha veio apresentar seus dois longas metragens, História Mundana (2009) e Dao khanong (2016) – este segundo terá sua estreia no Brasil – assim como uma seleção de seus brilhantes filmes de curta e média metragens.

Além dos filmes de Suwichakornpong, o Olhar de Cinema irá exibir também a restauração recente de Objeto Misterioso ao Meio-Dia (2000), o primeiro longa-metragem do consagrado cineasta tailandês Apichatpong Weerasethakul, que Suwichakornpong selecionou para projetar juntamente com a estreia internacional de seu lindo média-metragem, Fantasmas (2005).

A diretora fica no Festival até o dia 13 de Junho, para as exibições de seus filmes e hoje, 12 de junho, apresenta uma Masterclass.

Suwichakornpong nasceu em 1976 na Província de Chonburi, na Tailândia. Ela morou na Inglaterra na década de 1990, estudou cinema na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e sempre tem buscado um olhar de viajante a seus delicados filmes, que se transformam constantemente para incorporar novas histórias e personagens. Seu filme Graceland (2006) foi o primeiro curta metragem tailandês selecionado para o Festival de Cannes, e seu primeiro longa metragem História Mundana (2009) recebeu o Prêmio Tigre no Festival de Roterdã quatro anos depois. Ela também teve estreias mundiais de seus filmes em outros festivais prestigiados como de Oberhausen e Locarno, onde Dao khanong (2016) – uma ficção sobre uma jovem realizadora que pesquisa a recente história política da Tailândia – estreou na Competitiva Internacional.

Ela conta como uma figura essencial entre os cineastas tailandeses independentes contemporâneos, muitos dos quais trabalharam com ela através de sua produtora Electric Eel Films (http://www.electriceelfilms.com), que comemora seu décimo aniversário este ano. Suwichakornpong recentemente também co-fundou Purin Pictures (www.purinpictures.org), uma iniciativa voltada para a produção de filmes por todo o Sudeste Asiático.

“Anocha Suwichakornpong é uma cineasta contemporânea que trabalha com temas contemporâneos”, diz Antônio Júnior, diretor e diretor artístico de Olhar de Cinema. “Ela representa nosso mundo em uma mistura de memória e resistência, passado e presente, real e fantástico, englobando tendências tanto do cinema ficcional quanto do documental desde o nascimento da arte. Atualmente, Anocha tem sido uma alquimista na busca em criar estruturas pessoais para realizar as singulares potencialidades de seus personagens e histórias”

Segue abaixo a lista dos filmes confirmados para a mostra Foco.

- Dao khanong (Tailândia/Países Baixos/França/Qatar, 2016, 105min; cópia fornecida por Luxbox)

- Anoitecer (Nightfall) (Tailândia, 2016, 16min, co-dirigido por Suwichakornpong e Tulapop Saenjaroen; cópia fornecida por Electric Eel Films)

- Estrangeiro (Pohn talay) (Tailândia, 2012, 16min; co-dirigido por Suwichakornpong e Wichanon Somunjarn; cópia fornecida por Electric Eel Films)

- Almoço (Lunch) [Singapura, 2010, 28min; originalmente parte do longa metragem Café da Manhã, Almoço, Jantar (Breakfast Lunch Dinner); cópia fornecida por Wormwood Films Pte. Ltd. e Tay Bee Pin]

- História Mundana (Jao nok krajok) (Tailândia, 2009, 79min; cópia fornecida por Electric Eel Films)

- Como. Amor. Verdadeiro. (Like. Real. Love.) (Tailândia, 2008, 40min; cópia fornecida por Electric Eel Films)

- Espelho Negro (Black Mirror) (Tailândia, 2008, 3min; cópia fornecida por Electric Eel Films)

- Graceland (Tailândia, 2006, 18min; cópia fornecida por Electric Eel Films)

- Fantasmas (Ghosts) (Tailândia/Estados Unidos, 2005, 35min; cópia fornecida por Electric Eel Films)

- Objeto Misterioro ao Meio-Dia (Dokfa nai meuman) (Tailândia, 2000, 84min, dirigido por Apichatpong Weerasethakul; cópia fornecida pela Cinemateca de Bologna)

A mostra Foco tem curadoria de Aaron Cutler, um dos três programadores de longas metragens do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Cinema de Curitiba.

O 6º Olhar de Cinema é uma realização da Grafo Audiovisual através de Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, Governo Federal, é apresentado pela Petrobras e BNDES e conta com patrocínio Sanepar.

SERVIÇO

6º Olhar de Cinema - Festival

Internacional de Curitiba

De 7 a 15 de junho

Locais: Shopping Nova Batel e Shopping Crystal (Espaço Itaú de Cinema) e Sesc Paço da Liberdade

Ingressos para filmes: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 1º de junho.

As demais atividades são gratuitas e estão sujeitas a lotação da sala ou inscrição prévia.

Site oficial: http://olhardecinema.com.br