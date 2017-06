Curitibanos são destaque em Olimpíada Brasileira de Física

(foto: Divulgação/Assessoria)

Quatro alunos do Colégio Positivo, em Curitiba, foram premiados na última edição da Olimpíada Brasileira de Física (OBF). As provas, divididas em três fases (municipal, estadual e nacional), testaram alunos do Ensino Médio a respeito do conteúdo da disciplina de Física. Alexandre Bruno dos Santos, Lucas Belzeunces de Souza, Matheus de Miranda e Vinícius Catagna Lepca foram contemplados com medalhas.

A olimpíada divide as premiações por faixas de resultados, assim, vários participantes podem receber o mesmo reconhecimento. No caso dos curitibanos, Lucas recebeu medalha de ouro e Alexandre, Matheus e Vinícius, de bronze. Além da olimpíada, os estudantes contam com outras conquistas relevantes, no último ano: Lucas e Matheus foram aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), um dos vestibulares mais concorridos do País, e Vinícius conquistou a maior nota da história dos vestibulares da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e irá estudar na universidade americana Hopkins no próximo semestre. Alexandre está cursando o segundo ano do Ensino Médio no Colégio Positivo - Jardim Ambiental.