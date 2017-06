Crysan e Marcão podem deixar o Atlético

Crysan comemora gol no Atletiba da primeira fase do Paranaense 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

O atacante Crysan, 20 anos, e o zagueiro Marcão, 21 anos, podem deixar o Atlético Paranaense. Eles têm proposta de empréstimo para o Náutico e de clubes do Exterior.

Em 2017, o Náutico já levou por empréstimo outros dois jogadores do Atlético-PR: o volante Renan Paulino e o meia Bruno Mota.

Os quatro foram pouco utilizados pelo Atlético em 2017.

Crysan só atuou no Paranaense (13 jogos e 2 gols) e por 45 minutos na Libertadores. Marcão jogou cinco partidas do Paranaense e uma do Brasileirão.

Para a função de zagueiro, o Atlético conta com Paulo André, Thiago Heleno, Wanderson, Cleberson e Zé Ivaldo.

Crysan vem sendo utilizado como “extremo” (meia-atacante pelo lado do campo). Para essa função, o Atlético conta com Nikão, Gedoz, Pablo, João Pedro, Douglas Coutinho e Yago.

Crysan também atua como centroavante. Para essa posição, as opções do Atlético são Grafite, Eduardo da Silva, Ederson e Luís Henrique.