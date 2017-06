Mano valoriza postura cruzeirense após derrotas no Brasileiro

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra o Atlético-GO rendeu mais do três pontos no Campeonato Brasileiro. A postura dos jogadores também trouxe elogios do técnico Mano Menezes. Após duas derrotas consecutivas —contra Chapecoense e Bahia—, o comandante valorizou o espírito de união demonstrado contra os goianos, o que segundo ele será primordial para a equipe na temporada. Mano ainda reafirmou sua confiança em ver o Cruzeiro brigando por coisas boas no final do campeonato. "As atitudes apontam para um Cruzeiro diferente, que vai saber solucionar os problemas que aparecem. É isso que deixa a gente aliviado, o ruim é quando os problemas aparecem e você não vê perspectiva. Penso que é uma equipe que, voltando alguns jogadores, pode sim permanecer na parte alta da tabela, para depois ver a capacidade que tem na reta final. As coisas acontecem naturalmente porque a confiança aumenta", disse o treinador. Vale lembrar que Mano está em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, mas esta é sua primeira oportunidade de treinar o time desde o início do Brasileiro. Nas ocasiões anteriores, Mano pegou o clube na reta final das edições de 2015 e 2016 com o único objetivo de evitar o rebaixamento inédito. A partir de agora, o Cruzeiro terá dois testes de fogo para provar que pode competir de igual para igual com os principais postulantes ao título. Na quarta-feira (14), a equipe visita o líder Corinthians. Já no próximo final de semana, retorna ao Mineirão para receber o Grêmio, atual terceiro colocado.