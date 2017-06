Tinder pelo mundo: descubra quais países mais buscam pelo Brasil

(foto: Divulgação)

Os brasileiros e os estado-unidenses estão fazendo de tudo para se conhecerem! É o que mostra os resultados de um levantamento do Tinder sobre a ferramenta Passport, que faz com que os usuários se geolocalizem em qualquer lugar do mundo. Os brasileiros optaram por se localizar nos Estados Unidos, enquanto o pessoal de lá está bastante interessado em descobrir o que os brasileiros têm.

Por aqui, a facilidade do idioma fez com que Portugal fosse o segundo maior mais buscado pelos usuários do Tinder no Brasil, seguido pela Argentina, único país da América Latina a aparecer no ranking. Os nossos hermanos responderam a altura e estão no terceiro lugar também entre os países que mais se geolocalizam no Brasil.

Os brasileiros seguem na busca pelos europeus, fazendo com que Itália, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Suécia, Rússia e França apareçam na lista de mais buscados. A função Passport faz parte do pacote do Tinder Plus, pacote com ferramentas adicionais do aplicativo.

Gringos no Brasil

Entre os estrangeiros que desejam conhecer brasileiros, os britânicos ficaram em segundo lugar, com os argentinos em terceiro e canadenses em quarto. Turquia, Austrália, Alemanha, Chile, França e Índia fecham a lista.

O Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido, e tem a maior média de matches do mundo, ficando com 15% mais combinações do que os outros 190 países onde o Tinder funciona.

Países onde os brasileiros mais se geolocalizam

1. Estados Unidos

2. Portugal

3. Argentina

4. Itália

5. Reino Unido

6. Espanha

7. Alemanha

8. Suécia

9. Rússia

10. França



Países que mais se geolocalizam no Brasil

1. Estados Unidos

2. Reino Unido

3. Argentina

4. Canadá

5. Turquia

6. Austrália

7. Alemanha

8. Chile

9. França

10. Índia