'Nem sempre dá para jogar bonito', diz Cirino sobre Série B

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Cirino conquistou a titularidade no Internacional. O atacante entrou na vaga de Nico López e começará a partida contra o América-MG, nesta terça-feira (13), em Belo Horizonte. Em entrevista coletiva, ele disse que espera dificuldades nos confrontos que se avizinham. "Nem sempre dá para jogar bonito, a Série B mostra isso. Jogos brigados e pegados. O mais importante é vencer. O torcedor quer que se jogue bonito, claro, mas vencer é mais importante", disse o atacante. Cirino atuará aberto pela direita com William Pottker de centroavante. No treino desta segunda-feira (12), o time principal montado pelo técnico Guto Ferreira foi o seguinte: Danilo Fernandes; Edenílson, Léo Ortiz, Danilo Silva e Uendel; Rodrigo Dourado, Fabinho, Marcelo Cirino, D'Alessandro e Carlos; e William Pottker. "Ele [Guto Ferreira] ainda não confirmou 100% este time que treinou. Atuei pelo lado direito, onde estou acostumado a jogar. Ele pediu para manter a característica e ajuda na marcação porque eles [América-MG] têm um lado esquerdo muito forte", opinou. Serão dois jogos fora de casa em sequência. Depois do América-MG, o time clorado irá encarar o Santa Cruz, em Recife. "É difícil fazer projeção de pontos, serão dois jogos muito difíceis. São times que dificultam o adversário dentro da casa. Não podemos falar em número de pontos, vamos jogar para vencer mas respeitando o adversário e tentando nos impor desde o início", avaliou Cirino.