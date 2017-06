Paraná bate meta e tem 90% da população-alvo vacinada contra a gripe

(foto: Agência Brasil)

O Paraná bateu a meta de vacinar 90% da população-alvo da campanha de vacinação contra a gripe. Até a manhã desta segunda-feira (12), o Estado já tinha vacinado 2,7 milhões de pessoas. Na última semana, a campanha foi ampliada e passa a contemplar também cobradores e motoristas de ônibus de transporte público, cuidadores de pessoas vulneráveis (como idosos e acamados) e população em situação de rua.



“Além do Paraná, apenas outros três estados do Brasil atingiram a nova meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde para a campanha 2017. Mas o trabalho não acabou. Quem ainda não procurou a unidade de saúde, deve ser vacinar o quanto antes”, enfatiza o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.



Os piores índices ainda estão entre as gestantes e as crianças. Apenas 73% das mulheres grávidas e 75% das crianças entre seis meses e quatro anos de idade foram vacinadas. A superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini, explica que esses públicos são as maiores preocupações no momento. “Os sintomas da gripe podem evoluir mais rápido em crianças ou durante a gravidez e levar a quadros graves da doença”, afirma.



PREVENÇÃO – Júlia Cordellini também ressalta que mesmo com a vacinação os cuidados para prevenir a gripe devem continuar – principalmente com a queda nas temperaturas e a aproximação do inverno. “É necessário lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Outra orientação é cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável quando for tossir ou espirrar”, destaca.



As superfícies e objetos que entram em contato frequente com as mãos, como mesas, teclados, maçanetas e corrimãos, devem ser limpos com álcool. Objetos de uso pessoal, como copos, talheres e alimentos não devem ser compartilhados. Também é necessário evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas.



CASOS – Do início do ano até o dia 2 de junho, já foram contabilizados 105 casos de gripe no Estado. Desses, 92 correspondem ao vírus Influenza A (H3) Sazonal. No mesmo período, foram confirmados 10 óbitos pela doença: Curitiba (1), Imbituva (1), Foz do Iguaçu (1), Paranavaí (1), Maringá (2) e Londrina (4).