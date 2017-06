(foto: Divulgação/FIVB)

O Brasil já estava garantido por ser sede, e neste final de semana a primeira seleção a conquistar a classificação para a Fase Final da Liga Mundial 2017, em Curitiba (PR), foi definida. Campeã do torneio em 2015 e atual campeã europeia, a França chegou ao sexto triunfo em seis jogos e estará nas disputas na Arena Atlético Paranaense, de 4 a 8 de julho.

Os ingressos para a Fase Final estão à venda em http://www.ingressoscap.com.br/ e a capacidade de público da Arena Atlético Paranaense é de 27 mil pessoas. Além do Brasil, os cinco primeiros do grupo 1 avançam para esta etapa da competição. Enquanto os franceses lideram o grupo, com 18 pontos, o Brasil aparece em terceiro, com quatro vitórias e dois resultados negativos.

Com cada seleção tendo realizado seis jogos até agora, além de Brasil e França, atualmente estariam na Fase Final, em Curitiba, as seleções da Sérvia, Bélgica, Polônia e Bulgária. Com cinco vitórias, uma derrota e 15 pontos conquistados, em segundo lugar na tabela, a Sérvia, campeã da edição de 2016, está muito próxima da classificação.

A França tem o maior pontuador do torneio até aqui, o oposto Stephen Boyer, que anotou 106 até o momento. O jogador também lidera as estatísticas de melhor sacador da competição da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Na Fase Final, as seis equipes serão divididas em dois grupos de três, jogando entre si. Os dois melhores de cada chave avançam para disputas das semifinais e os vencedores fazem a final.

A próxima parada da equipe brasileira será na Argentina, em Córdoba, onde enfrentará a Bulgária, a seleção da casa e a Sérvia, nos dias 16, 17 e 18. Estes serão os últimos jogos antes de atuar em casa, na Fase Final da Liga Mundial.