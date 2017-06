(foto: Everson Bressan/SMCS)

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) recadastrou, desde o início do ano, cerca de 50 mil idosos com direito ao cartão-transporte de isento. Outras 35 mil pessoas com mais de 65 anos ainda precisam comparecer aos postos de atendimento para garantir o benefício.

Atualmente, há 144 mil idosos com cartão isento ativo no transporte urbano da capital, representando mais da metade das isenções do sistema da Urbs. Desde o início do ano, 40 mil cartões isentos foram bloqueados por falta de recadastramento.

“É importante que essas pessoas procurem um ponto de atendimento da Urbs para renovar o benefício, caso contrário o cartão poderá ser bloqueado”, disse o gestor de Fiscalização da Urbs, Amilton Daemme

Além das pessoas com mais de 65 anos, são isentos também pessoas com deficiência e acompanhantes, aposentados por invalidez, fiscais e operadores do transporte, carteiros, policiais militares, guardas municipais e criança menores de 5 anos.

As isenções são definidas por legislação específica e representam quase 14% do custo do transporte coletivo em Curitiba. São mais de 200 mil pessoas que têm o direito de usar o transporte sem custo ou com meia tarifa, no caso de estudantes. Por mês, os isentos fazem mais de três milhões de deslocamentos no sistema de transporte de Curitiba.

O recadastramento anual é necessário para idosos, pessoas com deficiência, aposentados por invalidez e estudantes.

Serviço

O cadastramento ou recadastramento pode ser feito nas Ruas da Cidadania: Matriz (Praça Rui Barbosa), Santa Felicidade, Pinheirinho, Fazendinha, Boa Vista, Carmo, Cajuru, Bairro Novo e Tatuquara.

O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 14h.