Terremoto de magnitude 6,3 deixa dez feridos em ilha grega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dez pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (12) na ilha grega de Lesbos após um terremoto de 6,3 de magnitude no mar Egeu e sentido em Atenas e Istambul, na Turquia, informou a televisão estatal da Grécia. As vítimas vivem no vilarejo de Vrisa. Uma mulher estava presa sob os escombros de uma casa. "Estamos tentando retirar uma mulher presa nos escombros", declarou o chefe do serviço regional dos bombeiros, Mario Apostolides.

Ele acrescentou que "dezenas de casas desabaram e que as ruas estavam bloqueadas" na área, a mais afetada pelo terremoto. Segundo o Instituto americano de geofísica (USGS), o epicentro do terremoto foi 11 km ao sul de Plomari, localidade situada na costa sul da ilha grega de Lesbos, e a uma profundidade de 5,7 km. "

Várias construções, antigas e novas, sofreram danos. Estamos avaliando a situação", indicou o prefeito de Plomari na rede de televisão grega TV ERT. No momento não foram informadas vítimas ou danos materiais na Turquia.

A Turquia e a Grécia estão localizadas sobre importantes falhas sísmicas e sofrem terremotos com frequência. Em 1999, dois terremotos de magnitude superior a 7.0 na escala Richter devastaram várias regiões povoadas e industrializadas do noroeste da Turquia, particularmente Istambul, causando 20.000 mortes.