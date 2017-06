Após cinco meses, Melania e Barron Trump se mudam para a Casa Branca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, 47, e seu filho, Barron, 11, finalmente se juntaram no último domingo (11) ao presidente na Casa Branca -nos últimos cinco meses os dois continuavam morando em Nova York. Como previsto, eles se mudaram para Washington depois que Barron terminou seu ano letivo, no início deste mês. "Ansiosa pelas memórias que teremos na nossa nova casa", disse Melania, em uma rede social. A foto, publicada na noite de domingo, registrava uma das janelas da Casa Branca. A família voltava de um fim de semana no clube privado de golfe de Donald Trump de Bedminster, no Estado de Nova Jersey. Barron passará a estudar em uma escola religiosa perto de Washington a partir de setembro. Ele é o único filho do terceiro casamento de Trump e o único que vai morar com o pai -os outros quatro (Donald Jr., Eric, Ivanka e Tiffany) já são adultos. Já Melania deverá ter um papel mais intenso na administração do marido, além das visitas de autoridades estrangeiras ou viagens presidenciais. Analistas veem que a presença da mulher e do filho deverão acalmar Trump. A principal expectativa é que o líder passe a usar as redes sociais de forma menos intempestiva, como deseja Melania.