Acidente entre carretas e carro interdita Rodoanel na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo duas carretas e um carro na manhã desta segunda-feira (12) interditou parcialmente o Rodoanel Mário Covas no sentido litoral. Três pessoas ficaram feridas. Por volta das 5h, uma das carretas, que seguia no sentido Perus, bateu em um carro que estava parado no meio da pista, atravessou o canteiro central no km 20 – limite entre Osasco e Carapicuíba (Grande SP) – e atingiu a outra. Com o impacto da batida, um dos veículos pegou fogo. Ao menos três equipes dos bombeiros foram enviadas ao local para combater o fogo e prestar socorro aos feridos. Eles foram levados a hospitais da região. Um deles, segundo os bombeiros, apresentava possível fratura nas pernas. Às 9h40, o sentido litoral apresentava lentidão de 16 km, enquanto o sentido Bandeirantes tinha 8 km de trânsito. Pouco mais de uma hora depois as vias foram liberadas.