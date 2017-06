(foto: Divulgação)

Na última sexta-feira (09), durante um show nos Estados Unidos, o grupo The Killers apresentou pela primeira vez a inédita "Run For Cover".

A nova música estará no próximo disco na banda. Na semana passada, o The Killers já havia divulgado trecho da também inédita "The Men", que deve ser lançada oficialmente nesta quarta-feira.

Confira a inédtia "Run For Cover":