SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Balbuena voltou ao time do Corinthians na vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo após se recuperar de uma lesão muscular. Um dia depois do triunfo em Itaquera, o zagueiro paraguaio minimizou a possibilidade de deixar o clube e ainda saiu em defesa do conterrâneo Romero. "Meu pensamento está aqui. Até agora não tem proposta oficial. São só especulações", afirmou Balbuena, que completou um ano de Corinthians em março passado.

Titular ao lado de Pablo na temporada 2017, o zagueiro paraguaio ainda elogiou o atacante Romero, que recebeu apoio dos torcedores corintianos neste domingo após ser alvo de brincadeiras por supostamente não saber "matar" uma bola - ele protagonizou um lance de domínio durante o clássico.

"Acho que um pouco, às vezes o futebol é meio injusto, a gente sabe das qualidades dele, da capacidade dele. É um jogador importante para o elenco, ele é uma peça fundamental para o grupo. Independentemente se foi injustiçado ou não com torcida ou imprensa, a gente confia nele. Isso é o mais importante", disse Balbuena. De volta no clássico depois de três partidas fora do time, Balbuena também elogiou os outros zagueiros do elenco corintiano - Pedro Henrique substituiu o paraguaio nas partidas contra Atlético-GO, Santos e Vasco.

"Quando sai um e entra outro, o rendimento não muda, o sistema se mantém. É mérito de todo o time. Ontem o Jô roubou a bola do gol do Gabriel, isso mostra que todo mundo está comprometido", frisou.