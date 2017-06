Inscrições abertas para corridas de rua em Curitiba

O Centro Universitário Internacional Uninter vai promover dez corridas neste ano em Curitiba e região, três delas agendadas para as próximas semanas. Os eventos são organizados pela Nosso Time Projetos Esportivos.

“Queremos levar o esporte para perto de todos, sejam atletas amadores ou profissionais. Além do exercício, é um momento de convívio social e interação com diferentes lugares de Curitiba e região”, explica Fabiano Ozique, gerente de marketing e comunicação da Uninter.

Na quarta-feira (14), às 20h30, acontece o Esquenta de Corridas, uma competição realizada todos os meses em vários parques de Curitiba, com uma premiação geral no fim do ano. A 3º etapa acontece no Parque Bacacheri, com percursos: de 2,5 km, 5 km e 10 km.

No dia 9 de julho, às 9h, é a vez Corrida Cross Country, no Centro Esportivo Passos, em Campo Largo. Os competidores percorrerão 6 km ou 12 km em propriedades rurais, com desafios ao ar livre. Haverá também uma prova Kids, com um percurso de 200 metros, sem dificuldades técnicas, realizado dentro da estrutura do evento.

E no dia 15 de julho, Pinhais recebe a Running Tour, uma corrida itinerante que passa por diversas cidades do Paraná. A prova vai ocorrer no Bosque Pinhais, às 20h, também com as modalidades de 2,5 km, 5km e 10 km.

Inscrições

O 1º lote do Esquenta de Corridas e da Running Tour custa R$ 49,90, já o da Corrida Cross Country custa R$ 64,90 para os adultos e R$ 20 para crianças. As inscrições podem ser ser feitas até dois dias antes de cada competição, no site www.esportepraviver.com.br. Havendo vagas, os atletas também poderão se inscrever no dia anterior à competição, no local de entrega dos kits, ou meia hora antes da competição, com acréscimo de R$ 20 nos valores das inscrições.

Kit atleta

Todos os competidores ganharão chip de identificação e medalha de participação, além de usufruir da estrutura montada especialmente para a corrida, com pontos de hidratação – com água e frutas, fotógrafo e percurso balizado e monitorado.

Esquenta de Corridas Uninter – 3ª Etapa

Data: 14 de junho, 20h30

Local: Parque Bacacheri, Rua Canadá, s/n, - Bacacheri, Curitiba (PR)

Categorias: 2,5 km, 5 km e 10 km

Corrida Cross Country Uninter

Data: 9 de julho, às 9h

Local: Centro Esportivo Passos, Rua Caetano Munhoz da Rocha, 3848 - Campo Largo – PR

Categorias: 6 km, 12 km e Kids.

Running Tour Uninter

Data: 15 de julho, às 20h

Local: Bosque Pinhais, Rua 24 de Maio, s/n - Centro, Pinhais (PR)

Categorias: 2,5 km, 5 km e 10 km

Inscrições e mais informações: www.esportepraviver.com.br