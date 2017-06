Motorista é preso após derrubar motociclista durante racha na BR-116

Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

12/06/17 às 17:04 - Atualizado às 17:08 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite deste domingo (11) um motorista que, durante um racha com outro veículo, colidiu contra uma motocicleta e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, no quilômetro 10 da BR-116, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba.

O casal que estava na motocicleta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. O condutor tem 20 anos e a passageira, grávida, 25. O motorista causador do acidente, que dirigia uma caminhonete Volkswagen Saveiro, havia fugido do local sem prestar socorro.

