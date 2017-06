TRE abre concurso para vagas com salário de até R$11 mil

(foto: Divulgação TRE-PR)

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) lançou, após meses de espera, um edital de concurso para os cargos de Técnico e Analista Jurídicos. São ao todo 11 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reservas para contratações conforme a necessidade dentro do prazo de validade do edital.

As vagas são para a área de Analista Judiciário são destinadas para a Área Judiciária (2) e de Apoio Especializado nas especialidades de Análise de Sistemas, Contabilidade (1), Medicina do Trabalho (1) e Biblioteconomia.

Já ná área de Técnico Judiciário, para os candidatos de nível médio, as vagas são ofertadas para a área Administrativa (2) e de Apoio especializado nas seguintes especialidades: Enfermagem (1), Operador de Computadores (2) e Programação de Sistemas (2).

Para as vagas de Técnico e Analista, os salários variam de R$ 7.260,41 e R$ 11.345,90. O valor inclui R$ 884 de auxílio-alimentação e a gratificação de atividade judiciária (GAJ), para um salário de jornada de 40 horas semanais para ambos os cargos, menos para a especialidade de Medicina, que é de 20 horas semanais.

De acordo com o edital, o preenchimento das vagas será prioritário na cidades do interior do estado, e conforme a disponibilidade, em Curitiba.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) será responsável pela banca do concurso.

Interessados devem fazer a inscrição a partir do dia 23 de junho até às 14 horas do dia 21 de julho no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa de participação custará R$ 90, para Analista Judiciário, e R$ 70 para Técnico Judiciário.

As provas discursivas e objetivas devem acontecer no dia 3 de setembro.