Polícia recupera carro roubado e encaminham quatro homens para a delegacia

12/06/17 às 17:40 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

Policiais militares da Companhia de Trânsito do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), pertencente ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM), apreenderam dois simulacros de arma de fogo e encaminharam um homem e três adolescentes à delegacia, após um acompanhamento tático. A ação foi no domingo (11/06), na cidade de Londrina (PR).

Por volta das 23h40, durante patrulhamento na região central da cidade, os policiais avistaram um veículo Palio, de cor preta na avenida Tiradentes. “Ao perceber a presença da viatura, o carro fez uma manobra arriscada em alta velocidade para entrar na rua Maringá, chamando a atenção dos policiais”, afirma a soldado Carmem Andreza Hezidia dos Santos, auxiliar do setor de Relações Públicas do 5º BPM. Com isso, os policiais iniciaram um acompanhamento tático.

