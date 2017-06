Qatar apoia oferta de mediação do Kuait para resolver crise

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Relações Exteriores do Qatar disse nesta segunda (12) que seu país apoia os esforços do Kuait para acabar com a disputa com Arábia Saudita e outros países árabes. O emirado, porém, continua "perplexo" com o que chama de "medidas abusivas" do bloco liderado pelos sauditas, disse o chanceler Mohammed bin Abdulrahman al-Thani em Paris, após reunião com seu colega francês. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e Egito cortaram laços diplomáticos com o Qatar semana passada, acusando o país de apoiar o terrorismo. "O chanceler do Kuait está fazendo esforços de mediação entre os nossos países. Nós apoiamos esse esforço, e nossa escolha é resolver a questão através do diálogo ", afirmou al-Thani. "Mas há outros problemas que precisam ser resolvidos, e parece que eles estão tentando destruir o Qatar. Isso não parece ser muito oportuno", acrescentou o ministro. Em meio a um tour por capitais europeias para tentar angariar apoio entre aliados tradicionais, o chanceler do Qatar disse ainda não haver "provas" de que o país financiou grupos terroristas, apoiou a Irmandade Muçulmana e o grupo palestino Hamas e teve laços estreitos com o Irã. O suposto apoio dado por Doha ao terrorismo foi a justificativa oferecida pelos sauditas e seus aliados na ocasião do rompimento. Tanto o Qatar quanto o bloco liderado pela Arábia Saudita são aliados dos EUA no Oriente Médio. A campanha para isolar Doha, além de interromper o comércio de commodities que vão de petróleo a alimentos, aumenta os riscos de um choque no mercado mundial de gás —o Qatar é um importante produtor do combustível. 'CONSEQUÊNCIAS INDESEJÁVEIS' Também nesta segunda, o emir do Kuait advertiu que a disputa entre os países árabes poderia levar a "conseqüências indesejáveis". "É difícil para nós, a geração que construiu o Conselho de Cooperação do Golfo há 37 anos, ver esses desentendimentos entre seus membros", disse Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah à agência estatal Kuna. Na última semana, Al-Sabah visitou Arábia Saudita, Emirados Árabes e Qatar, num esforço para encontrar uma solução diplomática para a crise.