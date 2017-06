Com fratura, Felipe Melo pode desfalcar Palmeiras por seis semanas

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca recebeu uma dura notícia na reapresentação do Palmeiras, nesta segunda-feira (12), na Academia de Futebol. O volante Felipe Melo teve constatadas uma pequena fratura na mão esquerda, que necessitará a realização de uma cirurgia, e uma lesão muscular na coxa que poderão tirá-lo de atividade por até seis semanas.

Além da pequena fratura na mão, Felipe Melo também sofre com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, diagnosticada antes da atividade de reapresentação da equipe. O meio-campista nem sequer veio a campo nesta tarde e realizará o procedimento cirúrgico para corrigir o problema na mão nos próximos dias. Felipe Melo se machucou após se apoiar durante um carrinho aplicado durante o duelo contra o Fluminense, no último sábado.

É a segunda vez que Felipe Melo para por motivos de lesão na temporada. Ainda no início do ano, após choque com o companheiro Mina, no clássico contra o Corinthians, o volante levou 20 pontos na cabeça e desfalcou o Palmeiras no duelo contra a Ferroviária. Em relação ao problema muscular na coxa, o camisa 30 também trabalhará nas próximas semanas para ajustar a recuperação ao processo da cirurgia na mão. O prazo total de recuperação é de seis semanas.

O volante é o terceiro atleta do elenco a sofrer com questões musculares na temporada. Antes de Felipe Melo, o Palmeiras perdeu Fabiano e, recentemente, Dudu – o capitão, inclusive, iniciou trabalho de transição física nesta segunda-feira, na Academia de Futebol.