Zico e Pachequinho confirmam presença no 7º Simpósio de Futebol

O 7º Simpósio de Futebol de Curitiba, que acontecerá no dia 26 de junho, ganhou dois reforços importantes. O técnico do Coritiba Foot Ball Club, Pachequinho, confirmou presença como conferencista no evento e Arthur Antunes Coimbra, o Zico, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, irá participar da mesa-redonda sobre aspectos relacionados às competências e formação do treinador de futebol.

Promovido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), o 7º Simpósio de Futebol de Curitiba terá como tema central O Técnico de Futebol e a presença de diversos jogadores, técnicos, acadêmicos e profissionais de comunicação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 26 de junho por meio do link http://aprendere.curitiba.pr.gov.br/cursos/detalhes/10007.

O simpósio será realizado no Salão de Atos do Parque Barigui, das 10h às 18h, no formato de conferências, painéis e mesas-redondas e abrangerá questões como a formação do técnico de futebol; ex-atletas ou professor de educação física; carreira do técnico de futebol e competências para exercício da função.

Além de Zico e Pachequinho, já estão confirmadas as participações do ex-técnico do Clube Atlético Paranaense, Paulo Autuori; do ex-jogador da seleção brasileira e do Coritiba Alex; do coaching Evandro Mota, que já trabalhou com os treinadores Mano Menezes, Caio Jr. e Jorge Jesus; do gerente do Instituto Compartilhar, Luiz Fernando Nascimento; do comentarista da RPC Cristian Toledo e do comentarista da Banda B Serginho Prestes.

A programação do 7º Simpósio de Futebol de Curitiba está em http://mbox-smcs.curitiba.pr.gov.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=4026&part=3