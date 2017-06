Em minicrise, Paraná enfrenta adversário em megacrise

Cristian de Souza: time há quatro jogos sem vencer (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube enfrenta o Náutico nesta terça-feira (dia 13) às 19h15, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pela 7ª rodada da Série B. O time paranaense vive uma “mini crise”. Tenta encerrar um jejum de quatro partidas sem vencer. A última vitória foi em 24 de maio, no Couto Pereira, sobre o Atlético-MG (3 a 2). Depois, amarcou três derrotas (para Juventude, Atlético-MG e Guarani) e um empate (Londrina).

A fase do Náutico, porém, é muito pior. O time pernambucano vive uma “megacrise”, já que não conseguiu vitórias nas últimas dez partidas – foram seis derrotas e quatro empates. A última vitória foi em 10 de abril – 2 a 1 sobre o Santa Cruz, pelo campeonato estadual.

A equipe nordestina foi eliminada na 1ª fase da Copa do Brasil (pelo Guarani de Juazeiro-CE) e na semifinal do Pernambucano (pelo Sport). Na Copa do Nordeste, caiu na primeira fase, terminando em terceiro lugar do Grupo A (atrás de Santa Cruz e Campinense).

Para o jogo desta terça-feira, o Paraná terá pelo menos uma mudança na escalação. O zagueiro Rayan pediu para não viajar com o time para Pernambuco. Amigo próximo de Jonas Pessalli, ele esteve no local do acidente que provocou a morte do colega.

Sem Rayan, o técnico Cristian de Souza deve escalar Wallace.

A novidade na delegação é o atacante Rafhael Lucas (ex-Coritiba), relacionado para um jogo pela primeira vez. Ele não atua desde 15 de abril, quando atuou por 10 minutos pelo Mirassol, no Paulistão.

PROBLEMAS

O último treino antes da partida, que seria nessa segunda-feira à tarde, acabou cancelado. A forte neblina em Curitiba na manhã dessa segunda-feira atrasou o voo. Com isso, a comissão técnica decidiu cancelar o treino que ocorreria no Arruda, em Recife (PE).

NÁUTICO x PARANÁ

Náutico: Tiago Cardoso; David, Aislan, Rafael Ribeiro e Manoel; Amaral, Rodrigo Souza, Giovanni, Erick e Gerônimo; Vinícius. Técnico: Waldemar Lemos

Paraná: Richard; Leandro Vilela, Rayan, Brock e Assis; Jhony, Gabriel Dias, Matheus Carvalho, Biteco e Robson; Felipe Alves. Técnico: Cristian de Souza

Árbitro: Marcelo Aparecido R. de Souza (SP)

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), às 19h15