Paraná conquista 429 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática

(foto: Hedeson Alves/SEED)

Os estudantes das escolas da rede pública do Paraná mantiveram o bom desempenho das últimas edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Ao todo, na última edição, os paranaenses conquistaram 429 medalhas, sendo 45 de ouro, 117 de prata e 267 de bronze, além de 3.066 menções honrosas.



A entrega das medalhas de prata, bronze e menções honrosas foi dividida por regionais no Estado. Nesta segunda-feira (12) foi a vez dos estudantes das escolas pertencentes aos Núcleos Regionais de Educação de Curitiba, Áreas Metropolitanas Norte e Sul, Guarapuava, Paranaguá, Pato Branco e União da Vitória. Já a premiação dos medalhistas de ouro será na cidade do Rio de Janeiro, no segundo semestre.



A secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, ressaltou o empenho coletivo dos estudantes e professores para os bons resultados dos alunos paranaenses. “Esse é um momento de reconhecimento do esforço coletivo dos estudantes, professores e pais que participaram ativamente na preparação para alcançamos esse resultado, que vem melhorando a cada edição”, disse a secretária.



O Paraná foi representado por estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. O coordenador regional da Olimpíada, Yuan Jin Yun, destacou o crescimento de alunos participantes. “A participação dos alunos serve como motivação para todos que trabalham com a OBMEP e também como estímulo para a dedicação aos estudos”, lembrou Yun.





INCENTIVO

A estudante do 8° ano do Colégio Estadual Mustafá Salomão, em Matinhos, Flávia Ester Pytlak, 13 anos, participou pela primeira vez da competição e foi contemplada com a medalha de bronze. Para ela a experiência é um incentivo. “Foi a primeira vez que participei e estou muito orgulhosa pelo resultado. Agora é me dedicar para ter bons desempenhos e quem sabe conquistar mais medalhas”, contou Flávia .



Essa é a quarta vez que o aluno Arthur José Sary, de 15 anos, do Colégio Estadual Colônia Murici, em São José dos Pinhais (na Região Metropolitana de Curitiba), foi premiado. Arthur coleciona duas medalhas de bronze (2014-2015) uma de ouro (2013) uma de prata (2016). “Essas medalhas são um incentivo para o futuro para eu querer sempre mais. E a matemática representa isso porque é muito difícil encontrar algo hoje em dia que não tenha matemática porque ela está envolvida em tudo em nossa vida”, disse o estudante.



Amanda Foetsch, 18 anos, está no primeiro período de matemática da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ela foi contemplada com a medalha de bronze pelo Colégio Estadual Adão Sobocinski, em Mallet (Centro-Sul do Estado), onde completou o ensino médio. “A matemática é o que me motiva a estudar, porque é uma área que você pode aprofundar os estudos e ir sempre além. Se não fosse a disciplina acho que não teria interesse pelo estudo. Como eu venho e um município pequeno, é motivo de orgulho essa premiação e um incentivo para continuar estudando”, disse a estudante.





OPORTUNIDADE

Além das medalhas, os alunos vencedores ainda podem participar do Programa de Iniciação Científica (PIC) em universidades e todos os participantes podem ter acesso aos cursos gratuitos de matemática ofertados pelos Pólos Olímpicos de Treinamento (POT).



A Olimpíada Brasileira de Matemática tem como objetivo estimular e promover o estudo da matemática, contribuir para melhorar a qualidade do ensino da disciplina, identificar talentos e reconhecer o trabalho de professores e escolas, além de contribuir para a interação e troca de conhecimentos entre escolas e universidades.