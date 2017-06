Curitiba recebe campeonato de Serra Tronco

Um esporte que começou em 1891 na Austrália e que tem hoje competições nos EUA e Austrália, em eventos agrícolas e feiras estaduais, ganha a sua primeira edição em Curitiba. O 1st Serra Toco Championship, inspirado nos campeonatos de ‘woodchopping’, ou também conhecido como serra tronco acontece no dia 17 de junho, sábado, a partir das 13h na Grilo Gringo Custom House (Rua Fernando Amaro, 801, Alto da Rua XV – Curitiba/PR).

O evento inspirado na cultura “lenhadores da cidade”, com seu visual característico e barbas longas, traz uma atração inovadora para a capital paranaense. “Como sempre procuramos inovar e trazer para a cena curitibana coisas novas, planejamos este campeonato tendo como inspiração a onda ‘lenhadores da cidade’ com seu visual característico e barbas longas. Como a tradição de lenhadores é praticamente inexistente por aqui, procuramos uma modalidade na qual não houvesse risco nem para os participantes, nem para a audiência”, explica Marco Guimarães, sócio da Grilo Gringo Custom House.

A competição consiste em 20 duplas inscritas. O objetivo é serrar o tronco mais rápido. Ganhará a dupla que cortar o tronco em menos tempo. O juiz será o cronômetro e no ato da inscrição a dupla receberá as regras da competição. As serras traçadeiras e os troncos serão fornecidos pela Grilo Gringo. O evento ainda terá Dj convidado tocando uma seleção especial de músicas para dar o clima da competição e o food truck Smoking Pit, servindo uma variedade de carnes defumadas, bem ao estilo Americano.

As inscrições podem ser feitas na Grilo Gringo ao valor de R$20,00 a dupla ou R$100,00 em consumo na casa. Haverá premiação para os três primeiros colocados, com uma grande surpresa feita pelo apoiador do evento, a PFG Cutelaria. Mais informações pelo telefone (41) 3044-0474 ou na página do evento: https://www.facebook.com/events/188659204994699.

Sobre a Grilo Gringo Custom House

Inaugurada em junho de 2014 a Grilo Gringo Custom House reúne em um só local diversos serviços e produtos relacionados a cultura custom. Os serviços de barbearia são carro-chefe da Grilo Gringo. A Custom House ainda reúne estúdio de tatuagem (MDP Tattoo), bar de cervejas exclusivas e destilados (Cervejaria da Vila), loja Road Brothers (roupas e acessórios), além de oficina de customização de motocicletas (Café Racer Studio). A Grilo Gringo é a primeira Custom House do Sul do Brasil. Ao entrar na Grilo Gringo Custom House é como voltar no tempo. Um ambiente temático, todo caracterizado com paredes em madeira rústica, que lembra uma velha oficina. Na decoração do espaço, detalhes como a bancada do banheiro que leva um pneu de carro e a torneira que foi desenvolvida em cima de uma bomba de combustível. No salão principal, espelhos feitos com tampa de tambor, cadeiras de barbearia originais restauradas (das décadas de 20, 30 e 50) e uma pintura do artista Antônio Ariel Teixeira Filho.

Serviço:

1st Serra Toco Championship

Local: Grilo Gringo Custom House (Rua Fernando Amaro, 801, Alto da Rua XV – Curitiba/PR)

Dia e horário: 17 de junho, sábado, das 13 às 20h

Mais informações: (41) 3044-0474 ou https://www.facebook.com/grilogringo