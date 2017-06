Fachin prorroga prazo para PF concluir inquérito sobre Temer

REYNALDO TUROLLO JR. BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin prorrogou em cinco dias o prazo para a Polícia Federal relatar o inquérito que investiga o presidente Michel Temer por suspeita de corrupção passiva, obstrução da Justiça e organização criminosa. Inicialmente, o prazo de dez dias concedido para a conclusão da investigação terminaria nesta terça-feira (13), mas a PF pediu prorrogação na semana passada. O ministro Fachin determinou que a investigação cumpra os prazos previstos no Código de Processo Penal para casos em que há investigado preso -de dez dias a partir da data da prisão. Em tese, após o inquérito ser concluído pela PF, a Procuradoria-Geral da República tem até cinco dias para oferecer denúncia ou pedir arquivamento. No inquérito sobre o presidente, outro investigado, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), está preso desde o dia 3. Loures foi filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil entregue por um executivo da JBS. Para a investigação, o dinheiro da mala era propina destinada a Temer. Como a Folha de S.Paulo noticiou neste domingo (11), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, prepara denúncia em que ligará o presidente ao recebimento da mala por Loures.