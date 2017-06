(foto: Arquivo/Bem Paraná)

A procuradora de Justiça paranaense Maria Tereza Uille Gomes toma posse, hoje no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no cargo de conselheira no biênio 2017/2019. Indicada pela Câmara dos Deputados, Uille assume uma das vagas dedicadas a cidadãos de notável saber jurídico e que foi ocupada até outubro do ano passado pelo conselheiro Emmanoel Campelo.

Foco

Com a posse de Maria Tereza Uille, o Plenário do CNJ volta a contar com 15 conselheiros, seu quórum completo. Ela é procuradora de Justiça e tem um extenso histórico de atuação na área de política criminal e penitenciária, um dos focos de atuação do CNJ. Formada em Direito pela Universidade Federal de Londrina, Maria Tereza Uille ingressou no Ministério Público em 1987. De 1999 a 2002 presidiu a Associação Paranaense do Ministério Público e em março de 2002 tornou-se a primeira mulher a assumir a Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná. Entre 2011 e 2014, foi secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

Cerveja

Por acordo entre a direção da Assembleia Legislativa e líderes partidários, os deputados desistiram de votar ontem o polêmico projeto que libera a venda e o consumo de cerveja nos estádios de futebol e arenas esportivas do Paraná. Segundo o 1º vice-presidente da Casa, deputado Guto Silva (PSD), a decisão foi tomada porque muitos parlamentares, inclusive o presidente da Assembleia, Ademar Traiano (PSDB), estão em viagem e não poderão participar dos debates. A previsão é que o projeto volte à pauta amanhã ou na semana que vem.

Licença

O governador Beto Richa (PSDB) comunicou ontem à Assembleia que estará em viagem ao exterior entre os próximos dias 15 e 21. Richa vai participar, em Londres (Reino Unido), do Global Expansion Summit, evento que reunirá executivos de grandes empresas multinacionais e líderes governamentais para discutir investimentos, negócios e mercado.

Parada

A Procuradoria Geral do Estado informou ontem que vai recorrer da decisão do juiz Roger Vinicius Pires de Camargo Oliveira, da 3ª Vara da Fazenda Pública, que determinou que o governador e o governo do Estado restitua gastos feitos em 2015, durante uma estadia em Paris (França), como parte de uma missão oficial que incluia passagem pela China e Rússia, além da França. Na época, o governo alegou necessidade de uma “parada técnica” na capital francesa, em virtude da dificuldade de conseguir vôos para a China.

Recurso

A PGE disse considerar a decisão “equivocada”, alegando que “tais valores já foram restituídos voluntariamente ao final da missão internacional, que teve por escopo a busca de investimentos e empregos para o Paraná”. De acordo com o órgão, “os valores ressarcidos aos cofres públicos, inclusive, foram superiores aos utilizados na parada técnica na França”.

Concurso

A 2ª Promotoria de Justiça de Palmas (Centro-Sul) ajuizou ação civil pública contra a prefeitura de Coronel Domingos Soares,por descumprimento de termo de ajustamento de conduta (TAC) que previa a regularização de concursos públicos no município. O TAC foi assinado em junho de 2013. Entretanto, o município não cumpriu um dos itens do TAC: o envio de um projeto de lei à Câmara de Vereadores para adequação da estrutura administrativa, de modo que fossem extintos cargos comissionados irregulares. Na ação, o Ministério Público requer que a prefeita em exercício envie, no prazo máximo de 60 dias, o referido projeto de lei à Câmara Municipal, bem como o pagamento da multa prevista no TAC, atualmente em valores que alcançam R$ 513 mil.