Petroleira norueguesa quer triplicar produção no país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A petroleira norueguesa Statoil planeja mais do que triplicar sua produção no Brasil e buscará se tornar operadora de toda a descoberta de Carcará, na bacia de Santos, que está entre as maiores do mundo nos últimos anos, afirmou o chefe das operações brasileiras da companhia. A Statoil investiu mais de US$ 10 bilhões, tornando-se uma das maiores operadoras estrangeiras em mar no país, com a ajuda do campo de petróleo pesado Peregrino, a 85 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, o maior que a empresa opera fora da Noruega. Presidente do IRB Brasil é demitido SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente-executivo da resseguradora IRB Brasil, Tarcício Godoy, foi demitido após cerca de um ano no cargo, disseram à agência Reuters nesta segunda-feira (12) pessoas a par do assunto. A decisão acontece duas semanas depois de a resseguradora ter pedido registro para sua oferta inicial de ações. O IRB Brasil detém 37% do mercado brasileiro de resseguros. Consultado, o IRB não se manifestou. Godoy foi secretário-executivo do Ministério da Fazenda, secretário do Tesouro e presidente da Brasilprev. Sudeste puxa queda do público de shopping SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fluxo de visitantes em shopping centers no país subiu 3,06% em maio na comparação com o mês anterior, impulsionado pelo Dia das Mães, segundo pesquisa da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) em parceria com a FX Retail Analytics. Em relação a maio de 2016, o indicador apontou recuo de 1,85%. A região Sul foi destaque positivo, com alta de 0,88%, seguido pelo Nordeste, com alta de 0,35%. Por outro lado, o Sudeste caiu 3,73%. No acumulado de janeiro a maio, o fluxo ficou estável.