Ex-jogador da NBA visitará Coreia do Norte nesta semana, diz TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de basquete americano Dennis Rodman visitará a Coreia do Norte nesta semana, informou nesta segunda-feira (12) a emissora CNN. De acordo com autoridades norte-coreanas, Rodman pousará em Pyongyang na terça-feira (13). A equipe da CNN viu o esportista no aeroporto de Pequim, onde ele se recusou a responder a perguntas. O motivo da ida do astro da NBA (Associação Nacional de Basquete, em inglês) ao país asiático não está claro. O Departamento de Estado disse à emissora que tinha conhecimento da viagem, que não constitui visita oficial. Rodman já visitou a Coreia do Norte ao menos quatro vezes, a última delas em janeiro de 2014, quando participou de um jogo amistoso de basquete que supostamente seria um presente de aniversário para o ditador Kim Jong-un, fã do esporte. O ex-jogador diz que sua série de idas à Coreia do Norte faz parte de um projeto de "diplomacia do basquete". Um dos poucos cidadãos americanos a ter se reunido com Kim, Rodman considera o líder norte-coreano um amigo e "um cara muito bom". A nova ida de Rodman à Coreia do Norte é a primeira desde o início do governo de Donald Trump, com o jogador tem relações pessoais -em 2009, ele foi participante no programa de TV "Celebrities Apprentice", apresentado pelo magnata. A visita de Rodman ocorre em um momento de tensões elevadas entre os Estados Unidos e o regime de Pyongyang, que tem realizado seguidos testes de mísseis balísticos, violando restrições impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.