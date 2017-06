Trump revê agenda de Obama para Cuba

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve realizar na sexta-feira um discurso em Miami, no qual revelará a política de seu governo para Cuba, de acordo com a rede CNN. A emissora informa, a partir de relatos com duas fontes do governo que pediram anonimato, que Trump anunciará um recuo em parte da agenda do ex-presidente Barack Obama para a ilha. Durante o governo Obama, houve um relaxamento das políticas de Washington para Cuba. Trump deve anunciar que os EUA não farão mais concessões unilaterais a Cuba. A escolha por Miami para o discurso não é casual, já que a cidade é um foco de exilados cubanos contrários ao regime dos irmãos Castro: o ex-líder Fidel e o atual, Raúl. Trump deve criticar os abusos aos direitos humanos cometidos pelo governo de Cuba e impor sanções contra autoridades suspeitas de envolvimento com a repressão a dissidentes. O presidente americano deve também exigir a extradição de fugitivos da Justiça americana, como Assata Shakur, que recebeu asilo político na ilha após ser condenado pela morte de um policial de Nova York e fugir da cadeia nos EUA.

Imigração

Estados Unidos — Mais um tribunal de apelações manteve o bloqueio ao decreto anti-imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão foi tomada de forma unânime pelo 9º Circuito do Tribunal de Apelações dos EUA, em mais um revés para a Casa Branca, no momento em que a Suprema Corte prepara-se para avaliar o assunto. Os juízes afirmam que o presidente violou a lei de imigração dos EUA. Segundo eles, a administração Trump não conseguiu comprovar que a entrada dessas pessoas no país prejudicaria os interesses americanos.

Constituinte

Venezuela — O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela rejeitou ontem o pedido da procuradora-geral do país para frear o processo de reforma da Constituição defendido pelo presidente Nicolás Maduro. “Por inepta acumulação de reivindicações, o Tribunal Supremo de Justiça declara inadmissível o recurso de Luisa Ortega Díaz”, informou a corte em seu perfil no Twitter. Na quinta-feira, Luisa havia solicitado a anulação da Assembleia Constituinte defendida pelo governo de Maduro, uma iniciativa fortemente criticada pela oposição no país.

Repressão

Rússia — Pelo menos 1,5 mil pessoas foram detidas ontem na Rússia, a maior parte em Moscou e São Petersburgo, em protestos contra a corrupção no governo convocados pelo líder opositor Alexei Navalni. Não há número oficial de detenções, mas o portal de notícias OVD Info disse que apenas em Moscou foram presas 750 pessoas, e em São Petersburgo, 900. Navalni, que pretende concorrer às eleições presidenciais em 2018, convocou manifestações em mais de 200 cidades de todo o país contra a corrupção nas altas esferas do poder.

Crueldade

Suiça — O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Guy Ryder, pediu ontem mais ações contra o trabalho infantil em zonas de conflitos e de catástrofes, que são especialmente vulneráveis, com foco nas crianças refugiadas e migrantes. “Hoje, vale destacar as dificuldades que as crianças em situação de conflito ou catástrofes atravessam. Eles são especialmente suscetíveis ao trabalho infantil”, disse Ryder. No mundo mais de 1,5 trilhão de pessoas vive em países atingidos por conflitos, violência ou situações de fragilidade.