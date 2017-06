Novas flores preparam Curitiba para o inverno

Canteiros semeados com cravinas e amores-perfeitos (foto: Franklin de Freitas)

O frio de inverno chegou a Curitiba quase três semanas antes da data oficial do início do inverno — 21 de junho. Apesar das baixas temperatuas, que não agradam a muitos, a estação mais fria do ano também exige preparo dos canteiros de flores. Por isso, desde a última semana, as flores de inverno, conhecidas pela resistência, já começam a fazer parte da paisagem urbana.

As cravinas vermelhas e os amores-perfeitos tomaram a Praça Tiradentes, no Centro da cidade. A Praça Santos Andrade, o Relógio das Flores e o canteiro da Rua XV de Novembro também já estão preparados e floridos para a estação mais fria do ano. Assim como a Avenida Manoel Ribas e o Parque Tanguá.

Chuva — Depois do frio intenso, a previsão do Simepa é de chuva. Além de ajuda na brotação das mudas, a chuva faz a temperatura subir um pouco no estado. Hoje pela manhã, já deve haver o registro de pancadas isoladas pelas cidades do Norte do Estado. Em Curitiba, a chuva pode chegar à noite, mas de forma isolada.

O dia amanhece com muita nebulosidade. A mínima de Curitiba hoje deve ser de 8 graus. No meio da manhã, o sol deve abrir e esquentar um pouco. A máxima é de 20 graus.

SMS — A partir de hoje moradores de Prudentópolis, Querência do Norte, Rondon, Salto do Lontra e Santo Antônio do Sudoeste, poderão se cadastrar para receber mensagens de texto por celular com alertas de riscos de inundações, alagamentos, temporais e perigo de deslizamentos.