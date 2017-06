Placas de trânsito são trocadas

(foto: Franklin de Freitas)

A equipe de manutenção da sinalização de trânsito esteve na região central de Curitiba ontem. Segundo as informações da Secretaria de Trânsito de Curitiba (Setran), 150 placas de trânsito e regulamentação foram limpas ou substituídas na região do Largo da Ordem, centro histórico da cidade.

A ação que é rotineira, já aconteceu no Parque Barigui, onde houve a manutenção de 60 placas. Ainda de acordo com as informações da Setran, as placas que estavam inutilizadas por pichações foram trocadas pelas produzidas pela fábrica de placas da Setran, localizada no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).