Feira começa amanhã

Artesãos permanecem nas praças até 15 de julho (foto: Foto: Luiz Costa/SMCS(arquivo))

Amanhã, começa a Feira Especial de Inverno, que vai trazer mais calor ao Centro de Curitiba. A feira acontece nas praças Osório e Santos Andrade, até 14 de julho. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 14h às 18h.

Quem quiser fazer um lanche pode visitar as barracas de alimentação – serão 25 na Osório e seis na Santos Andrade. Além disso, entidades beneficentes vão administrar cinco barracas para a venda de pinhão e do quentão. O artesanato, no entanto, é o maior destaque da feira.

Para amenizar as baixas temperaturas do inverno, o casal Eloíza e Wilson Dercoski, oferece as bolsas térmicas de sementes. “A Feira de Inverno é a nossa preferida, quando mais vendemos”, conta Eloíza. As bolsas podem ser aquecidas no micro-ondas para compressas de efeito terapêutico ou somente para o conforto de quem usa. Participando das feiras da cidade há sete anos, os artesãos antecipam uma novidade para essa edição. “Este ano estamos lançando a sapatilha, que pode ser aquecida e vestida, evitando os pés gelados.”

Ao todo serão 70 barracas, sendo 11 na Santos Andrade e 69 na Osório. Além da alimentação e das barracas beneficentes, são 22 barracas de artesanato e quatro de artesanato culinário. A feira também terá duas oficinas de artesanato.