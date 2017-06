Comércio terá horário especial

Nesta quinta-feira, 15, quando será celebrado o feriado de Corpus Christi o comércio dos shoppings da cidade terão horário especial As lojas de rua fecham, mas abrem em horário normal na sexta-feira, dia 16.

Os supermercados funcionam normalmente, mas com horário também de domingo, ou seja, fecham cerca de uma hora mais cedo.

Os ônibus irão circular com os horário da tabela de domingo e as escolas e creches de rede municipal de ensino não abrem na quinta.

Os bancos fecham na quinta, mas abrem em horário normal na sexta-feira, 16. Escolas e creches fecham na quinta, mas abrem na sexta. O atendimento de saúde deve ser feito pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Os parques abrem normalmente.