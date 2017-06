Greve de servidores afeta escolas e creches de Curitiba

Servidores municipais passaram dia concentrados na frente da Câmara de Vereadores (foto: Franklin de Freitas)

Os servidores municipais de Curitiba, em greve por tempo indeterminado desde ontem, prometem um movimento ainda mais forte a partir de hoje. Os servidores são contrários o pacote do ajuste fiscal que, será votado hoje na Câmara de Vereadores de Curitiba. Ontem, a paralisação fechou 72 escolas de rede municipal e afetou parcialmente 68 das 391 da unidades municipais, segundo o último balanço da Secretaria Municipal da Educação. Ao todo, 111 escolas e 29 Centro Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ficaram com as portas fechadas.

Segundo Sindicato dos Servidores Municipais do Magistério de Curitiba (Sismmac), afirmou que pelo menos 100 escolas ficaram fechadas pela manhã. Durante todo o dia, o comando de greve do magistério percorreu unidades de ensino para fortalecer a mobilização.

Na Saúde a greve apresentou adesão menor. Segundo as informações da Prefeitura de Curitiba, menos de 1% dos servidores da área de saúde aderiram ao movimento. A prefeitura informou que não houve unidades de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) fechadas. Até as 10 horas, 67 servidores estavam paralisados. Já o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc) relatou o fechamento de 12 unidades de Saúde. De acordo com o Sismuc, duas mil pessoas – de um total de 22 mil servidores – aderiram à greve.