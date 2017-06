Paraná bate meta de vacinação contra a gripe

O Paraná bateu a meta de vacinar 90% da população-alvo da campanha de vacinação contra a gripe. Até ontem, o Estado já tinha vacinado 2,7 milhões de pessoas. Ontem a campanha foi ampliada. Agora cobradores e motoristas de ônibus de transporte público, cuidadores de pessoas vulneráveis (como idosos e acamados) e população em situação de rua também podem se vacinar.

“Além do Paraná, apenas outros três estados do Brasil atingiram a nova meta de vacinação. Mas o trabalho não acabou. Quem ainda não procurou a unidade de saúde, deve ser vacinar o quanto antes”, enfatiza o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.

Os piores índices ainda estão entre as gestantes e as crianças. Apenas 73% das mulheres grávidas e 75% das crianças entre seis meses e quatro anos de idade foram vacinadas.