Delegacia de Furtos e Roubos prende uma pessoa por dia

A Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) investiga os crimes cuja autoria é desconhecida, ou seja, quando não há identificação do suspeito que efetuou o crime. De acordo com o delegado-titular da DFR, Matheus Laiola, a especializada prende em média uma pessoa por dia. “Esperamos fechar este primeiro semestre com aproximadamente 150 prisões”, ressalta o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, o trabalho da Polícia Civil se baseia, principalmente, nas informações repassadas pela população. Por isso, ele ressalta a necessidade de os cidadãos denunciarem qualquer crime para a polícia, facilitando a identificação e prisão dos suspeitos de algum delito. Denúncias podem ser feitas através do telefone da delegacia (41) 3218-6100.